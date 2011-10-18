В Украине на три года запретили ловить дельфинов

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ на три года ввел мораторий на вылов дельфинов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального экологического центра Украины, приказом министерства №328 от 20 сентября 2011 года “О временном запрещении специального использования китообразных Черного и Азовского морей” запрещено изъятие дельфинов из естественной среды обитания с какой бы то ни было целью, кроме случаев сбора останков погибших дельфинов с научно-исследовательской целью, сроком на три года.

“Аналогичный мораторий действовал в Украине до этого года, но в марте его действие окончилось, – заметил участник общественной кампании против коммерческого использования дельфинов Евгений ПАХОМОВ. – Казалось бы, зачем вводить мораторий на вылов конкретного вида, который занесен в Красную книгу, если всех их нельзя вылавливать? Но, к большому сожалению, владельцы дельфинариев вылавливают дельфинов под видом предусмотренного в законодательстве «специального использования». Это, например, реабилитация, лечение или исследование дельфинов. На практике такие, казалось бы, полезные задачи являются лишь прикрытием для того, чтобы отловить дельфинов для использования в представлениях дельфинариев”.

В пресс-службе НЭЦУ напоминают, что еще в декабре 2010 года центр, Дружина охраны природы Киева, представители зоозащитных организаций провели акцию протеста под стенами Минприроды, требуя бессрочно продлить мораторий, тогда же удалось попасть на прием к заместителям бывшего министра экологии. Десятки общественных организации направили в Минприроды обращения в поддержку введения моратория.

“Введение моратория является, несомненно, победой для нас, и долгие месяцы именно это было первоочередной целью активистов защиты дельфинов, – объяснила защитница дельфинов Екатерина ПОЛЯНСКАЯ. – Но это лишь частичная победа. Большинство дельфинариев в Украине построено за время действия предыдущего моратория, и этот бизнес активно развивается. Мы приветствуем инициативу Минприроды, и надеемся, что этот шаг станет началом еще более решительных действий в защиту дельфинов”.

НЭЦУ напоминает, что все три вида дельфинов, которые встречаются в территориальных водах Украины, занесены в Красную книгу Украины. Вместе с тем, в государстве действует более 15 дельфинариев, и строятся новые. Происхождение дельфинов во всех коммерческих дельфинариях остается под сомнением. Условия содержания дельфинов в большинстве дельфинариев не отвечают их естественным потребностям, из-за чего продолжительность жизни дельфинов в неволе значительно меньше, чем в природе. Незаконность работы части дельфинариев уже доказана контролирующими органами, однако до сих пор ни из одного дельфинария животных не изъяли.

Общественная кампания против коммерческого использования дельфинов действует с мая 2009 года.