Житель буковинского села смастерил двухметровый деревянный мяч (фото)

53-летний житель села Мошанец Кельменецкого района Черновицкой области, бывший выпускник Выжницкого училища прикладного искусства Иван ТКАЧ смастерил точную копию футбольного мяча из дерева.

Как сообщает корреспондент УНИАН, деревянная копия в десять раз больше оригинальных размеров мяча и достигает в диаметре 2 метров 20 сантиметров.

По словам мастера, идея создать мяч возникла у него вначале 2011 году, после просмотра по телевизору одного из первых визитов президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ в Украину, который инспектировал готовность отечественных стадионов к Евро-2012.

На следующий же день мастер взялся за реализацию замысла. Буковинец высчитал, чтобы в изделии не было ни малейшей щели, выбрал способ выгибания деталей. Он еще с училища знал, что дерево от влаги может «вести», крутить, поэтому придумал собственный метод противодействия этим естественным процессам. У него каждая заплата состоит из 19 отдельных, разных по размеру и конфигурации дощечек, склеенных и скрученных между собой шурупами. Всего же И.ТКАЧ филигранно изготовил и подогнал 684 детали уникального изделия. Все они одинакового цвета и ширины. Мяч ТКАЧА состоит из 36 заплат: 12 пятиугольных и 24 – шестиугольных.

Деревянный мяч житель Буковины делал больше полгода, потратив 1,5 кубометра древесины, 10 литров клея и лака, несколько килограммов шурупов и саморезов. Всего на материалы И.ТКАЧ потратил почти три тысячи гривен. Кроме того, мастер изготовил специальную подставку, в которой «сувенир» лежит, будто на ладони.

По словам мастера, такой мяч «можно будет установить возле каждого украинского стадиона, где будут проводить матчи Евро-2012 - это будет эксклюзивное изделие, которое привлечет внимание болельщиков со всей Европы».

И.ТКАЧ убежден, что до начала Чемпионата Европы по футбола в Украине успеет изготовить еще три подобных мяча. «Опыт и навыки уже имею. Сделаю даже из красного дерева, если только будет заказ и гарантия оплаты», - отметил буковинец.

Фото Сергея Зарайского / УНИАН