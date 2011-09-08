Чернуха от имени Данилишина гуляет по Интернету и скоро «завоняет» в телеэфире?

7 сентября на одном из украинских сайтов появилось интервью под заголовком «Богдан Данилишин: газ, кокаин и две слабости Кремля».

Оно было заявлено как результат беседы с экс-министром правительства Тимошенко – Богданом Данилишиным, проведенного корреспондентом этого Интернет-ресурса. Исходя из текста, корреспондент якобы встретился с Данилишиным в Чехии, где тот получил политическое убежище. В этом самом интервью экс-министр якобы рассказал о том, что Тимошенко принимала кокаин для поддержания работоспособного состояния в напряженные периоды и не исключил, что переговоры с Россией по газовым вопросам она вела именно под воздействием кокаина. Вскоре после появления первой публикации это интервью пошло гулять по Интернету.

Буквально на следующий день международная организация «Украинская европейская перспектива», которую возглавляет Данилишин, разместила на своем сайте и разослала в СМИ заявление, в котором опровергается сам факт разговора с корреспондентом.

Странно, но почему-то под этим «интервью» даже не указана фамилия (или псевдоним) журналиста, якобы «беседовавшего» с Данилишиным. Во-вторых, с какой это радости Данилишин, из которого даже в бытность его министром, трудно было вытащить какую-либо информацию, вдруг так разоткровенничался?

Стилистика ответов Данилишина в этом «интервью» ему не свойственна, а ряд ответов на вопросы о жизни в Чехии по содержанию очень напоминают фрагменты из интервью, данных экс-министром ранее различным СМИ.

Если это фальсификация, то кому и зачем она была нужна? Не думаю, что целью было пропиарить малоизвестный сайт.

Причина напрашивается сама собой.

Похоже, используется уже испробованная и не оригинальная технология, когда какая-то «деза» запускается одной из противостоящих сторон через малоизвестный сайт и тиражируется в Интернете. (Правда, на моей памяти вариант фальсификации интервью в таком виде используется впервые). Тема раскручивается, и через какое-то время начинает восприниматься как неоспоримый факт.

Затем возникает, извините, «говнометчик», который публично, желательно во время дискуссии в прямом телеэфире, заявляет об этом «неоспоримом факте».

Как известно, на украинском телевидении в эфир после отпуска постепенно возвращаются политические ток-шоу. Не исключено, что в ближайшее время тема Тимошенко и кокаина может найти отражение именно в них.

Учитывая, что дело против Тимошенко фактически разваливается, необходим новый негативный импульс. Им и может стать информация о том, что многочасовый и напряженные переговоры по подготовке газовых соглашений экс-премьер вела именно под воздействием кокаина. И это, мол, не просто слухи и сплетни, это «заявление» человека, который тесно работал с Тимошенко в правительстве и не раз говорил, что он человек ее команды.

Мало того, подтверждая неоспоримость изложенных в интервью слов, «говнометчик» может бравировать тем, что интервью появилось не только на украинских, а и на некоторых сайтах России, которая фактически защищает Тимошенко.

Кроме того, активность экс-премьера в суде также может быть объяснена приемом этого наркотика. Тогда начнут выяснять, каким образом, находясь в СИЗО, она может его получать.

Этим даже могут объяснить и нежелание сдать кровь на анализ, ведь его следы сохраняются в организме две недели…

В общем, похоже продолжение будет. Дезинформация просто так не рождается.

Евгений Лещинский