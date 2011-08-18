Обама купил два бронированных автобуса

Американские СМИ упрекают Барака Обаму в лицемерии, так как предвыборную поездку по стране глава государства совершает на автобусе, сделанном в Канаде, а не в Соединенных Штатах, сообщает РИА "Новости".

О покупке двух бронированных автобусов стоимостью 1,1 миллиона долларов сообщила несколько дней назад Секретная служба США. Машины были куплены для того, чтобы отказаться от аренды соответствующего транспорта у частных компаний. Ранее во время предвыборных кампаний Секретная служба арендовала специально оборудованные бронированные автобусы для путешествий кандидатов, теперь же такой транспорт будет находиться в государственном гараже постоянно.

Автобусы закупались не специально для Обамы - на одном президент совершает предвыборное турне, второй же будет обслуживать единого кандидата от Республиканской партии, как только он определится. После завершения выборов автобусы будут задействованы в поездках высших должностных лиц по стране, а также в следующих избирательных кампаниях.

Подробностей о комплектации и конструкции автобусов Секретная служба не сообщила. Однако СМИ узнали, что автобусы произведены канадской компанией Provost.

Канадская компания признала, что выполнила заказ на производство двух автобусов, однако утверждает, что поставила только сами машины для дальнейшего оснащения силами заказчика: "Мы построили автобусы, но без всякой "начинки" передали им (заказчикам)... Мы ничего не знали о том, кто станет конечным клиентом", - цитирует телеканал представителя Provost.

В то же время в среду Секретная служба сообщила, что приобрела уже полностью укомплектованные автобусы у американской компании Hemphill Brothers Coach из штата Теннеси. Представители Hemphill отказались комментировать сделку и комплектацию автобусов, а также отвечать на вопрос о том, где произведены двигатели, установленные в этих двух автобусах.

"Некоторые источники в отрасли не исключили, что в машинах могут быть установлены все же американские двигатели производства Detroit Diesel, но мы пока не получили подтверждения этим предположениям", - сообщает телеканал.

Обвиняя Обаму в непатриотизме, телеканал, традиционно поддерживающий демократов, приводит выдержки из речей президента. Во вторник, выступая в Айове на форуме по развитию сельского хозяйства, действующий президент заявил, что готов сделать все, чтобы укрепить промышленность и поддержать национальных производителей грузовиков и легковых автомобилей.