Водительские права можно получить еще в школе

Парламент Грузии во вторник в первом чтении принял изменения в закон «Об общем образовании», согласно которым с нового учебного года школьники смогут бесплатно сдавать экзамены на получение водительских прав, сообщает агентство Новости-Грузия.

«В школах подростки смогут изучать не только дорожные знаки, но и выучить вождение и сдать экзамен на права в 17 лет», – заявил глава юридического комитета парламента Грузии Павле Кублашвили. По его словам, при сдаче экзамена на получение прав старшеклассники будут освобождены от оплаты.

Согласно законопроекту, ученики, которым исполнилось 17 лет, должны будут успешно сдать зачет по теории предмета «Дорожные знаки и безопасность на дорогах» и практический экзамен, и в этом случае они автоматически получат международные права по достижении 18 лет.

Инициатива изменений в законопроекте принадлежит министру внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Он пояснил, что для подростков будут действовать определенные ограничения: в частности, для сдачи экзамена на права для несовершеннолетних необходимо будет согласие одного из родителей и обязательно присутствие матери или отца на экзамене.

Школьные экзамена на право вождения не будут давать возможности профессионально заниматься перевозкой пассажиров и грузов, речь идет только о статусе автолюбителя.

Министр отметил, что подобная практика действует в трети штатов США и в Германии.