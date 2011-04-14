Главным ньюсмейкером в стране становится Генеральная прокуратура

Заметное усиление роли Генеральной прокуратуры в общественно-политической жизни страны позволяет предположить разворачивание в Украине сценария, уже знакомого по событиям в России, но при этом имеющего заметную претензию на оригинальность.

Генпрокуратура постепенно становится основным модератором общественно-политической активности в стране. Только за последний год в ее активе – три уголовных дела против Юлии Тимошенко, задержание Юрия Луценко и целой группы менее весомых соратников Юлии Владимировны. Кульминацией правоохранительной активности стало возбуждение уголовного дела против Леонида Кучмы, развивающееся по законам триллера. Активность ГПУ можно понять: даже в традиционной демократической системе судебная ветвь власти является отдельной, а прокуратура остается карающим мечом государства. В украинских реалиях это оружие не просто вынуто из ножен, а приставлено одновременно ко многим горлам политических оппонентов.

Вновь востребован экс-майор Мельниченко, заявления которого уже больше 10 лет добавляют определенной пикантности в политическую жизнь страны. Бывший президентский охранник стал завсегдатаем в Генеральной прокуратуре. Однако он так и не получил карт-бланш для выступлений в прямых эфирах. Все идет к тому, что признанные настоящими «пленки Мельниченко» станут инструментом проведения своеобразной чистки.

Признаем, что жертвами кампании по борьбе с коррупцией становятся и отдельные нынешние чиновники. Правда, по-настоящему громких фамилий среди тех, чью судьбу взвешивает украинская Фемида, нет. Хотя соратники Януковича не говорят о «прекрасной команде», степень представленности «регионалов» в коридорах власти зашкаливает. И принятие закона «О государственной службе», запрещающего быть членами политических партий госслужащим, в данном случае ничего не изменит. Партия регионов успела пустить корни в государственной структуре, расставив своих людей на ключевые позиции. Жертвами показательных репрессий могут стать разве что представители партийного балласта, которым будет уготована участь примеров незаангажированности украинского правосудия. Еще одна категория будущих жертв – немногочисленные попутчики Партии регионов, нынешние соучастники в управлении страной.

Изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, позволяющие сокращать срок ознакомления подследственного с материалами уголовного дела, позволяют предположить, что нас в скором времени ожидает запуск настоящего конвейера правосудия. Хорошо бы без лозунга «Признание – царица доказательств», иначе процесс наведения порядка окажется плохо контролируемым. Не приходится сомневаться, что основным объектом внимания правоохранителей станет Юлия Тимошенко – основательно деморализованный, но самый рейтинговый противник действующей власти. По всем признакам, Юлию Владимировну не допустят к полноценному участию в парламентской кампании, независимо от ее рейтинга на момент вынесения вердикта. Это поражение в политических правах будет для власти куда выгоднее, чем повторное знакомство лидера «Батькивщины» с внутренним устройством Лукьяновского СИЗО. К тому же модель «Тимошенко без парламентской трибуны», активно обкатываемая в нынешнем созыве Верховной Рады, серьезно минимизирует возможности экс-премьера составить конкуренцию Виктору Януковичу на будущих президентских выборах.

Интересна личность человека, столько активно претендующего на роль главного правоохранителя страны, что вскоре его начнут называть президентским опричником. Ренат Кузьмин обладает не только опытом работы в органах прокуратуры и правильным послужным списком, но и завидными амбициями. Ренат Равельевич, напомним, был куратором расследования резонансного «дела Лозинского», а после возбуждения уголовного дела против Леонида Кучмы и многократных публичных сомнений в факте отравления Виктора Ющенко, и вовсе грозится стать «грозой авторитетов». На фоне гламурного председателя СБУ Хорошковского и активно демонизируемого шефа МВД Могилева Ренат Кузьмин может стать становым хребтом правоохранительной системы. Правда, стоит учитывать два обстоятельства: малейший намек на управляемость Кузьмина резко снизит его эффективность (и он обречен на демонстрацию собственной «безбашенности», а в случае смены власти первый замгенпрокурора рискует получить малоприятный ярлык «организатора политических репрессий».

Поэтому у Рената Кузьмина, сделавшего серьезную заявку на постоянную прописку в силовом сегменте органов власти, есть все основания стать незаменимым для Виктора Януковича, резко расширив перечень вакансий, на который может быть полезным президенту. Но это – вопрос среднесрочного будущего, пока же Кузьмин полон решимости зачистить политическую площадку от потенциальных соперников главы государства.

Евгений Магда