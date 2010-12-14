От самодельного обогревателя погиб водитель грузовика

В Полтавской области, греясь от холода, от отравления угарным газом погиб 28-летний водитель грузовика

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, 13 декабря в поселке Новые Санжары на территории ОАО «Термостил» в грузовом автомобиле IVECO обнаружено тело водителя, жителя города Нежин Черниговской области. Причина смерти - отравление угарным газом из-за пользования самодельным газовым обогревателем.

Всего с начала года в Полтавской области зафиксировано 16 случаев отравления угарным газом, в результате чего погибли 8 человек, 18 человек пострадали, из них семеро детей.