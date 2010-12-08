Червоненко надеется, что «Ялта-ралли» станет этапом мирового кубка

Президент Автомобильной федерации Украины, глава организационного комитета Prime Yalta Rally Евгений ЧЕРВОНЕНКО рассчитывает, что гонки в Крыму в 2011 году могут быть включены в календарь международных соревнований по авторалли Intercontinental Rally Challenge (IRC).

Об этом он сказал в Ялте, где 5-7 декабря спецделегация инспектировала скоростные участки трассы, которые предлагается задействовать для серии мирового кубка IRC.

«Приговор нам станет известен 10 декабря. Будет опубликован календарь проведения Кубка мира, и я уверен, что Украина будет в этом списке. Уверен, что трассу мы сдали», - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО, которого цитирует «Крымское информационное агентство».

Власти Крыма рассчитывают, что проведение в Ялте этапа Кубка мира по авторалли позволит увеличить поступления в бюджет от курортно-рекреационной сферы.

*** Yalta Rally появилось в 2005 году. Гонки ежегодно проходят на трассах близ Ялты, а также на горе Ай-Петри. В соревнованиях принимают участие экипажи из разных стран мира. Ралли является самым сложным в Украине, включено в календарь Кубка Европы по авторалли в виде компактной серии хорошо организованных, высокоскоростных асфальтных участков по Ай-Петри и близлежащим окрестностям.

Intercontinental Rally Challenge (IRC) являются Кубком мира и неофициальным чемпионатом мира среди серийных автомобилей. Появились в 2006 году. В IRC представлено 8 автомобильных концернов.

Спортсмены ралли ведут борьбу за победу в общем зачете, призы по итогам этапа получают три лучших пилота, три лучших штурмана и сильнейшая команда. Этапы серии проводятся по правилам мирового чемпионата FIA.