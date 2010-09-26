Чемпион Шотландии по автогонкам погиб в аварии

Двукратный чемпион Шотландии Джимми Гирван скончался 25 сентября после аварии, произошедшей в ходе ралли Колина Макрэя. Его смерть стала причиной отмены гонки, передает Associated Press.

Машина гонщика сошла с трассы, протаранила заграждения и врезалась в дерево в лесной местности неподалеку от г.Аберфелди. 56-летний спортсмен погиб на месте. Его штурман Майк Рэмси был извлечен из автомобиля и доставлен в больницу г.Данди. По данным полиции, его травмы не составляют серьезной опасности для жизни и здоровья.

Гонка была немедленно прервана и не возобновилась.

Ралли проводилось в память Колина Макрэя, первого победителя гонок Великобритании, погибшего в 2007 г. в результате крушения вертолета, в котором также находился его сын.