Задержан водитель, который насмерть сбил юношу и скрылся

Работники ГАИ совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Киевской области задержали водителя, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 19 сентября около полуночи в пгт Глеваха Киевской области неизвестный водитель, управляя автомобилем «Порш-Каен», на пешеходном переходе смертельно травмировал 17-летнего юношу, жителя Хмельницкой области. С места происшествия водитель-правонарушитель скрылся.

Разыскиваемый автомобиль найден и доставлен на площадку временного нахождения.