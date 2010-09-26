Задержан водитель, который насмерть сбил юношу и скрылся

11:28, 26 сентября 2010
Разное
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Трагедия в Киевской области

Работники ГАИ совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Киевской области задержали водителя, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 19 сентября около полуночи в пгт Глеваха Киевской области неизвестный водитель, управляя автомобилем «Порш-Каен», на пешеходном переходе смертельно травмировал 17-летнего юношу, жителя Хмельницкой области. С места происшествия водитель-правонарушитель скрылся.

Разыскиваемый автомобиль найден и доставлен на площадку временного нахождения.

 

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