Злоупотребление квасом в жару может привести к алкогольному опьянению

Излишнее употребление кваса во время жары может привести к алкогольному опьянению, поэтому злоупотреблять им не стоит, сообщил РИА Новости президент российского Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Дмитрий Петров.

"Если человек выпьет литр кваса при высокой температуре, то у него наступит легкое опьянение, а при средней температуре восприятие организмом этого напитка будет обычным", - сказал Петров.

Он добавил, что квас относится к слабоалкогольным напиткам, в нем содержится около 1% этилового спирта. Кроме этого, во время жары ускоряется процесс брожения, и, таким образом, усиливается алкогольное воздействие на человека.