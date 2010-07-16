На Киевщине загорелся камыш на площади 15 гектаров

Вчера в 15.10 вблизи с. Сошников Бориспольского района Киевской области на территории военного Ржищевского лесхоза (арендует МВД) в болотистой местности произошло возгорание камыша отдельными очагами на площади 15 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 16.45 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По состоянию на сегодняшнее утро остаются два очага тления камыша на общей площади 800 кв. м. С целью недопущения распространения пожара организованы круглосуточное наблюдение и полив отдельных мест.

К ликвидации пожара были привлечены 50 человек, а также 2 единицы техники от учебного центра МВД и Ржищевского военного лесного хозяйства.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Киевской области.