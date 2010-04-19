МАГАТЭ готово нам помочь? Это та же организация, которая говорила, что радиация – безвредная

Только что прошло сообщение: МАГАТЭ готово помочь Украине избавиться от высокообогащенного урана. Вспомним, это – то же МАГАТЭ, которая после Чернобыльской трагедии вместе с ЦК КПСС всячески успокаивало нас: мол, радиация - безвредна, ну, или почти безвредна. И вот они опять тут как тут.

И Россия нам готова в этом помочь, и США (хоть что-то у них оказалось общим). И подкормленные ими международные структуры.

Но все договоренности – опять лишь на словах, без соглашений, без легитимных международных документов. Похоже, и в этот раз обойдется каким-то меморандумом, о котором большие подписанты через несколько лет скажут, что это – памятка, а не соглашение. Так уже было с Будапештским протоколом, который якобы гарантировал безопасность Украине, и мы радостно поотдавали свое ядерное оружие, ничего не получив взамен. Ни-че-го.

Но разве это лишь один пример? Вспомним: начиная с 1986 года Украину постоянно «кидают». «На Чернобыль» обещают миллиарды, а дают копейки. На разоружение... На гарантию ядерной безопасности... На уничтожение ракет и гнилых снарядов... На экологию... На меры против озоновых дыр… На цивилизованное закрытие шахт...

Обещаны большие инвестиции. На освоение шельфа... На строительство автобанов... На космос...

Все это – перечень постоянных поражений нашей внешней политики, нашей слишком наивной, несмелой и заискивающей дипломатии. И это, как вирус, годами передается от одного состава МИД другому.

Обещанного, как известно, три года ждут...

Как только в Украине к власти приходит кто-то новый, обещания сыплются и сыплются. С обеих сторон. А мы радуемся... Верим на слово. Так как, видите ли, большие (по мощи или размеру) государства пообещали.

А у больших государств – своя логика поведения. Они не считают нужным заниматься нашими проблемами и своими обещаниями их решить.

И вот наше очередное поражение. Потому что, как известно, высокообогащенный уран – имеет не только оружейное значение, но и научное. И используем мы его по правилам и под надзором того же МАГАТЭ. Беларусь, например, отказалась отдавать свои запасы, хотя на нее давили, по словам Лукашенко, и Россия, и США. Мы же опять надеемся в ответ на нашу добрую волю получить какие-то преференции. Даже если их кто-то кому-то пообещал (о чем пока не слыхать), то все равно не очень верится, что мы хоть что-то получим. Полагаю, нас опять кинут.

А почему же не кинуть? Если уже не раз «проканало». Если Украина выступает на международной арене не как одна команда, а как несколько разных... Если вопросы внешние у нас всегда решаются в угоду популизму внутреннему.

Валерий Нечипоренко