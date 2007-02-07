У алкоголиков совсем плохо с чувством юмора

Ученые в Германии хотят научить алкоголиков понимать юмор. Исследование группы специалистов из немецкого университета в городе Бохум экспериментально продемонстрировало, что алкоголики с трудом воспринимают шутки, а зачастую и вовсе не видят в них ничего смешного. Эксперименты проводились на группе из 29 пациентов, страдающих алкогольной зависимостью. В контрольную группу вошли 29 здоровых мужчин и женщин. Всем испытуемым рассказывался анекдот, и предлагалось выбрать из нескольких возможных окончаний самое смешное. Среди алкоголиков с заданием справилось менее двух третей опрошенных, в то время как здоровые люди правильно называли смешной конец анекдота в 92 случаях из 100. Пользуясь научными терминами, это означает, что у алкоголиков отсутствует как познавательный, так и эмоциональный компоненты распознавания юмора. При том, что сильно пьющие люди часто сами являются предметом шуток, их способность оценить юмор достаточно низка. Авторы исследования призывают разработать специальную программу по реабилитации алкоголиков, которая поможет им распознавать шутки.

РСН