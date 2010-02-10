ГАИ не отказывается от "Визира", но...

Департамент ГАИ не отказывается от использования приборов «Визир», но вместе с тем планирует ввести в действие стационарную систему видеонаблюдения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, после опубликования в журнале “Бизнес” (№ 6 от 8 февраля) интервью начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА в средствах массовой информации появилась серия материалов с сенсационными заглавиями “Департамент ГАИ отказывается от использования приборов “Визир”. ГАИ утверждает, что такая информация является неправдивой и искаженной.

Пресс-служба сообщает, что в действительности С.КОЛОМИЕЦ рассказал журналисту журнала “Бизнес”, что на данное время в автоматическом режиме на автодорогах работают 70 сертифицированных приборов. Одновременно он сообщил, что Департамент ГАИ планирует оборудовать дороги Украины стационарной аппаратурой фотофиксации. Уже существует проект, которым определены 5 тысяч мест размещения такой аппаратуры. Она будет фиксировать проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Полученная информация будет обрабатываться автоматически, и поступать на сервер Госавтоинспекции. Применение такой системы даст возможность избежать общения работников ГАИ с водителями, что будет исключать коррупционные действия, а также привлекать к ответственности всех без исключения нарушителей, несмотря на должностные привилегии. Для реализации проекта необходимы значительные средства, поэтому “в идеальном варианте это произойдет через один-два года”.

В пресс-службе сообщают, что на данное время приборы “Визир” используются инспекторами ГАИ во время наблюдения за дорожным движением и фиксации правонарушений.

С.КОЛОМИЕЦ также сообщил, что Госавтоинспекция, реализуя проект системы стационарного видеонаблюдения, не планирует больше приобретать приборы “Визир”. Вместе с тем, все имеющиеся приборы останутся на оснащении подразделений ГАИ.