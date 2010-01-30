Два тигра вырвались на свободу в индийском зоопарке

23:25, 30 января 2010
Разное
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... и лениво прогуливались по территории

Около 10 тысяч перепуганных посетителей были эвакуированы из зоопарка на северо-востоке Индии после того, как выяснилось, что два тигра выбрались за пределы своих ограждений во время санитарных мероприятий, сообщает Би-Би-Си.

По словам сотрудников зоопарка, животные лениво прогуливались по территории зоопарка и были возвращены "домой" лишь спустя два часа после побега.

Никто из посетителей одного из крупнейших в стране зоопарков не пострадал.

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