Маршрутка столкнулась с легковым авто: погибли трое и травмированы шестеро людей
08:57, 31 января 2007Разное
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ДТП произошло на трассе Львов-Ужгород
Возле с. Невицкое Ужгородского района Закарпатской области на автотрассе Львов-Ужгород произошло столкновение маршрутного такси "Большой Березный-Ужгород" с легковым автомобилем.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погибли 3 человека и 6 человек с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 человек и 113, - травмированы.
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