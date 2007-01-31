Маршрутка столкнулась с легковым авто: погибли трое и травмированы шестеро людей

Возле с. Невицкое Ужгородского района Закарпатской области на автотрассе Львов-Ужгород произошло столкновение маршрутного такси "Большой Березный-Ужгород" с легковым автомобилем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного приключения погибли 3 человека и 6 человек с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 человек и 113, - травмированы.