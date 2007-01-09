Квартиры в престижных районах Иерусалима стоят меньше, чем на киевской периферии

Посреди новогоднего марафона судьба свела меня за одним столом с супружеской парой из Иерусалима, прибывшей в по-израильски теплый Киев увидеть собственными глазами город, где родились родители супругов. Нетта и Арни жаловались, что, мол, в Иерусалиме слишком дорогая недвижимость, и они не могут позволить себе переехать в новое помещение. Прежде всего, Израиль – сравнительно небольшая страна, и предложение жилья является ограниченным. Во-вторых, среди зажиточных евреев США, Франции и Великобритании стало модным иметь квартирку в Израиле, желательно в Иерусалиме, в его престижных районах. Заморские владельцы покупают второй дом в Израиле, мечтая на старости лет перебраться на землю обетованную. А в ожидании этого часа сдают его в аренду.

В перерыве между дежурными выступлениями Пугачевой и Задорнова сидящие за столом поинтересовались, к каким же высотам рванули цены на недвижимость в центе Святого Города. Израильтяне рассказали о квартире общей площадью 120 квадратов в центре города, которая выскользнула прошлой осени из их рук, поскольку владелец затребовал за нее 250 тысяч долларов, а такой инвестиции они себе не могли позволить. "Две сто за квадратный метр", – кто-то быстро пересчитал, чтобы удобнее было вписать иерусалимские цены в киевскую систему координат. На другой оси координат разместили среднюю израильскую зарплату – эквивалент 1700 долларов в месяц – и отечественную: 220 долларов по стране и 317 – в Киеве.

У израильтян ощутимо поднялось настроение, когда им рассказали о ценах на киевскую недвижимость. Особенно позабавил рассказ одного из собравшихся: он перезвонил в строительную компанию, которая закладывает фундамент под новую высотку на Кловском спуске (как раз по соседству с центральным офисом Правекса). "Не звоните сюда, потому что эти цены вам, скорее всего, недоступны", – услышал он в трубке.

"Почему у вас так дорого?" – ответа на этот вопрос Нетта и Арни так и не получили, хотя каждая версия и сопровождалась тостом. За строителей и за их картельный заговор. За киевскую бюрократию, взятки которой составляют едва ли не треть стоимости квадрата. За пригородных крестьян, которые несут в строительные компании пачки долларов, вырученных от продажи паев, что сегодня лицемерно намереваются в который раз запретить продавать. За трансферты от заробитчан из Италии и Португалии, которые также питают спрос на недвижимость.

Нетта и Арни вернулись в Израиль с хорошей новостью: в Киеве еще дороже.

Станислав Голубенко, Киев