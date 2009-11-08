Соседка знает точно: с самолета что-то посыпали

Три головки чеснока залить водой, добавить пачку тамифлю и варить 40 минут на маленьком огне, помешивая деревянной ложкой... Позакрывать окна, проклеить щели смесью ПВА с деревянной стружкой, а на стекло нанести слой масляной краски...

Советы – как вести себя во время эпимедии

Защита от посыпания с самолетов

Позавчера в 23.47 над Киевом кружили семь самолетов Комитета по чрезвычайным ситуациям, с которых город посыпали химикатами. Об этом мне рассказала соседка (работает учительницей), муж которой имеет очень солидные связи в этом Комитете. Точнее – его младший брат, который работал в бригаде штукатуров, когда отделывали кабинет председателя Комитета ЧС. Собственно, не самого председателя, а его бывшего первого помощника. Брат хоть и не был в кабинете, но его напарник пересказывал разговор с первым помощником в подробностях. Помощник знает от самого водителя председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям, что Киев посыпали четыре раза, последний раз позавчера. Он даже сказал название того химиката, но я его сейчас не вспомню.

Соседка говорит, что специалисты советуют позакрывать все окна, проклеить щели смесью ПВА с деревянной стружкой, а на стекло нанести слой масляной краски (она хорошо отталкивает распыленные химикаты).

Чем обзавестись впрок

Закупите на зиму тамифлю из расчета девять пачек на одного члена семьи, спички, мыло, а также продукты длительного хранения – соль, гречиху, макароны, кубики бульона, орехи и т.п (чтобы не выходить лишний раз на улицу).

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ (Послали: Лидия Гнатюк, двоюродная сестра старшей лаборантки Больницы железнодорожников; Зинаида Гурская, внучка одесситки, пережившей эпидемию холеры; Орыся Климпуш, вдова фармацевта из Тернопольской центральной аптеки; Елена Таранюк, первая учительница бывшего министра здравоохранения).

Примочки для профилактики

Три головки чеснока залить водой, добавить пачку тамифлю и варить 40 минут в мелкой кастрюле на маленьком огне, помешивая деревянной ложкой. В конце выжать в кастрюлю оксалиновой мази (2 – 3 “горошинки”). Настаивать полтора часа при комнатной температуре (на балкон не выносить – во избежание случайного попадания вируса в смесь). Ватный тампон, пропитанный смесью, прикладывать утром к вискам натощак на протяжении 30 минут. На ночь натирать ноги.

Как усилить надежность повязки на лицо

Порошком из толченых таблеток тамифлю тщательно пересыпать марлевую повязку. Маску лучше изготовлять из алюминиевой фольги, сложенной в три слоя: доказано, что вирус не проникает сквозь плотный алюминиевый барьер.

Как пользоваться мазью

Перед тем, как выйти из дома, тщательным образом смажьте слизистую оболочку носа оксалиновой мазью. Для лучшего эффекта вставьте смазанную мазью таблетку тамифлю в каждую ноздрю, а также ректально.

Народная вакцина

Вакцину против свиного вируса можно изготовить в домашних условиях. 50 мл свежей свиной крови долейте в стакан (200 мл) со спиртом, где предварительно были замочены кусочки марлевой повязки, которую использовали в инфекционной больнице не менее трех суток. Постороннего человека (не родственника!) попросите чихнуть на полученную смесь четыре разы – так, чтобы на нее попали капельки мокрот. Готовую жидкость прогоните через самогонный аппарат (первая ветка не используется!). Вводить внутримышечно. В первые дни после прививки возможны позывы на хрюканье и лихорадка (температура тела до 38 градусов). Изредка наблюдается покраснение носа и временное облысение.

Оксана Охримчук, Москва–Киев

P.S. Это, конечно, была шутка. А если серьезно, то мораль такова: не паникуйте, даже в том случае, если почувствовали первые симптомы заболевания. Не занимайтесь самолечением и меньше слушайте политиков.