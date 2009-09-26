ВАЗ влетел под грузовик: погибли 4 человека

В Донецкой области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, авария произошла вчера около 14 часов на 691 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

Водитель автомобиля “ВАЗ-21121”, двигаясь в направлении г. Харьков, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем “Renault” с полуприцепом “Samro SR334”.

Водитель и трое пассажиров автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия.