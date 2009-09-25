В Донецкой области эвакуировали школу из-за звонка о заминировании

В одной из школ г. Красный Лиман Донецкой области более 500 учеников были эвакуированы из-за ложного звонка о заминировании.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Краснолиманский горотдел милиции по телефону позвонил неизвестный и сообщил о том, что в здании школы по ул. Пушкина находится бомба. Принятыми мерами из учебного заведения было эвакуировано 547 человек – учеников и работников школы.

Прибывшие на место сотрудники взрывотехнической службы, местного подразделения МЧС, а также специалисты-кинологи обследовали все помещения учебного заведения и прилегающую территорию, однако взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили. После этого занятия в школе были возобновлены.

Принятыми мерами работниками уголовного розыска г. Красный Лиман был задержан местный житель, 17-летний учащийся ПТУ, который признался, что из хулиганских побуждений позвонил в милицию со своего мобильного телефона и сообщил о якобы заминировании школы. Мера пресечения задержанному избирается.