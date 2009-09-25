Американцы бросились скупать патроны

США столкнулись с дефицитом боеприпасов для стрелкового оружия, сообщает Associated Press.

До недавних пор американцы покупали в среднем 7 миллиардов единиц боеприпасов в год. В 2008 году этот показатель вырос до 9 миллиардов, и в 2009 году продажи продолжают расти. Дефицит ощутила даже полиция.

Продавцы, владельцы тиров и производители боеприпасов, опрошенные журналистами, подтвердили наличие дефицита. Некоторые магазины уже начали вводить ограничения на число патронов, отпускаемых в одни руки. Производители заявили, что переходят на круглосуточный и ежедневный режим работы, но все равно не могут удовлетворить спрос. "За 30 лет, которые я нахожусь в бизнесе, я такого еще не видел", - заявил пресс-секретарь оружейной компании Remington Arms Аль Руссо.

По мнению экспертов, американцы начали скупать боеприпасы, опасаясь, что президент Барак Обама ужесточит правила владения огнестрельным оружием.

При этом специалисты отмечают, что пока президент не предпринял никаких шагов, которые могли бы послужить обоснованием этих опасений. Напротив, недавно президент подписал закон, разрешающий появление с заряженными ружьями в национальных парках. Таким образом, опасения связаны лишь с принадлежностью Обамы к Демократической партии, традиционно выступавшей против гражданского оружия.

Кроме боязни ужесточения законодательства, нехватку боеприпасов связывают с необходимостью снабжать патронами войска в Ираке и Афганистане.

Лента.ру