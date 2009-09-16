Работы на Московской площади будут идти и зимой

Реконструкция Московской площади в Киеве будет продолжаться в зимний период.

Об этом сообщил в интервью муниципальной газете “Хрещатик” (№124 (3570)) генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор” Георгий ГЛИНСКИЙ.

“Этот объект мы реконструировали достаточно мощными темпами. Но в этом году нам впервые не выделили на Московскую площадь субвенции из государственного бюджета. В прошлом году эта сумма составляла 100 миллионов гривен - ее успешно освоили - и еще 32 миллиона гривен из городского бюджета. В 2009 году все работы финансирует лишь город”, - сообщил Г.ГЛИНСКИЙ.

По его словам, поскольку бюджет ограничен, то в этом году освоено пока лишь 51 млн. грн., и этих средств недостаточно.

“Но несмотря на это, строительство продолжается и не прекратится даже зимой. Технологически разрешено выполнять отдельные работы”, - отметил руководитель корпорации.

Как сообщал УНИАН, в апреле с.г. Г.ГЛИНСКИЙ во время пресс-конференции сообщил, что «Киевавтодор» рассчитывает завершить реконструкцию Московской площади до конца года. В то же время он отметил, что все будет зависеть от финансирования в условиях кризиса.

В ноябре 2008 года столичная власть обещала, что введет в эксплуатацию реконструированную Московскую площадь в Киеве своевременно, то есть до лета следующего года.

Стоимость работ по реконструкции Московской площади и строительству развязки – 329,4 млн. грн. Работы, связанные с комплексной реконструкцией Московской площади, начались в 2006 году.