Националисты встретили "факами" 65-летие изгнания гитлеровцев (фото)

Сторонники ВО ”Свобода” во время акции протеста против празднования 65-й годовщины освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков во Львове, в воскресенье, 26 июля 2009 г.

В этот день около 100 сторонников ВО ”Свобода” провели панихиду в знак протеста против празднования 65-й годовщины освобождения города в 1944 году.

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Сегодня же Кировоградская областная организация ВО «Свобода» обратилась в суд с иском к Голованевскому поселковому совету с требованием признать незаконным и отменить решение от 22 мая 2009 года о демонтаже тризуба с заменой его серпом и молотом на памятном знаке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в распространенном заявлении областной организации ВО «Свобода».

Решение о замене малого герба Украины советским символом активисты объединения называют антигосударственным.

«Считаем данное решение противозаконным, противоречащим требованиям действующего законодательства, которое, в частности, подпадает под ст.338 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над государственными символами», – сказано в заявлении.

Кроме того, ВО «Свобода» выступает за необходимость проведения в Голованевском районе внеочередных выборов в поселковый и районный советы.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 3 на 4 июня тризуб с памятного знака «Счастливая семья» в центре поселка Голованевск демонтировали и вместо него установили серп и молот.

Решение о замене символов было единогласно принято депутатами Голованевского поселкового совета 22 мая. По некоторым данным, инициатором такого поступка был экс-народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ.

Фото Петра Задорожного / УНИАН