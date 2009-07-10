«Левый берег» заявляет о провокации в отношении газеты в Днепропетровске

Журналист газеты "Левый берег" Владимир РЫБАЛЬЧЕНКО заявляет, что сегодня, 10 июля, сотрудники Центрального днепропетровского рынка «Озерка» применили к нему силу силу и помешали его профессиональной деятельности.

Сам В.РЫБАЛЬЧЕНКО рассказал ИА "Новый мост", что охрана рынка "Озерка" задержала его при попытке войти на территорию рынка с фотоаппаратом, заявив, что съемки на прилегающей к рынку территории запрещены.

«Сотрудники рынка насильно попытались отвести меня в подсобные помещения, сопровождая это прямыми угрозами. Однако, узнав о моей принадлежности к сфере журналистики, приняли решение отпустить», - сказал В.РЫБАЛЬЧЕНКО.

Официально прокомментировать ситуацию руководство рынка отказалось.

В то же время, директор днепропетровской газеты «Левый берег» Ирина ДУБИНИНА расценивает нападение на журналиста газеты как очередную провокацию городской власти в отношении издания.

"Нападение на журналиста "Левого берега" - это очередная провокация городской власти в отношении издания. Первой ласточкой применения городской властью своих рычагов управления был отказ сети "СВ почта" работать с нашей газетой... То, что случилось сегодня, – очередная провокация", - говорит директор издания.

"Мы не имеем претензий к охране, которая просто выполняла указания своих начальников, которые, в свою очередь, всячески мешают работе журналистов "Левого берега". Местных чиновников не устраивает независимая позиция издания, материалы, которые освещают работу городского совета во всех сферах деятельности", - сказала И.ДУБИНИНА.

* * * Газета "Левый берег" - независимое издание, в материалах которого неоднократно звучала критика работы Днепропетровского горсовета и городских чиновников. Тираж - 90 тыс. экземпляров. Газета выходит в Днепропетровске и Киеве. На страницах "Левого берега" публикуются ведущие журналисты Украины – Виталий ПОРТНИКОВ, Роман ЧАЙКА, Соня КОШКИНА.