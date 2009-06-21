Обама не разрешает дочерям смотреть телевизор

Президент США Барак Обама не разрешает своим маленьким дочерям смотреть телевизор в дни учебы. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телекомпании CBS, приуроченном к американскому Дню отца.

"Малия и Саша должны убирать свою постель, гулять с собакой, кормить ее, делать уроки", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. "Они не смотрят телевизор в течение учебной недели", - добавил он.

Дочери Б.Обамы - 8-летняя Саша и 10-летняя Малия - переехали с родителями в Белый дом в январе.