Хочешь начать собственный бизнес?

ВС "Украинский легион проводит бизнес-школу для бывших участников АТО.

Стань слушателем лекций 23-24-25 декабря от бизнес-консультантов, маркетологов и пиарщиков Coca-cola, lifecell, Приватбанка, Киевстар, Pepsi, Укрсиббанка, Ocean Plaza, Credit Agricole, Brocard, Спортлайф и другие. Лучшие бизнес-проекты получат возможность финансирования и гранты. Полезные знания, интересные знакомства, новые возможности. Регистрируйся по ссылке: https://goo.gl/MYPEmW

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