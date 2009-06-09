В Украину вернулось ОРТ. А жили мы без него вполне счастливо...

Я уже писала о том, как из украинского телеэфира ушли российские телеканалы и какой миротворческий эффект имело исчезновение телепродукта РФ для микроклимата моей семьи. Жили мы в общем без ОРТ вполне счастливо, читали Шендеровича, Латынину и Радзиховского. Мой папа, последние десять лет - отъявленный путинист, становился совсем таким, как раньше, демократом и либералом, понимающим, что он живет в отдельной стране Украина. Я, каюсь, все это время заглядывала на сайт ОРТ (сейчас это первый национальный), посмотреть видеоролики шоу "Ледниковый период", и, натыкаясь на текстовую версию информации канала о том, что «скоро кукла Гитлера будет в руках каждого украинского ребенка», не могла не нарадоваться, что этот канал ушли из Украины. Но радовалась я недолго… Искушение пришло аккурат на Троицу… ОРТ позвало меня из комнаты сына в комнату родителей сначала голосом российских политиков, которые говорили о том, как бездумно прервана интеграция с Украиной. А потом - голосом Сергея Тигипко, который, пребывая на саммите в Петербурге, в комментарии российским СМИ сказал, что в Украине подрастает поколение прагматиков, что время национал-патриотов и шароварщины уйдет в прошлое.

«Сергей Леонидович, дорогой, техническим кандидатам в президенты не стоит так сильно стараться прогибаться перед Россией. Место любимчиков России занято более рейтинговыми кандидатами, а вы не из тех, кого Путин будет трижды поздравлять с избранием... », - мысленно заметила я председателю совета инвесторов при Кабмине. Мое мысленное вразумление прервал любопытнейший сюжет. Владимир Владимирович Путин приехал в город Пикалево спасать крупное предприятие, совладельцем которого является Олег Дерипаска. Путин отчитывал олигархов в комнате, и сама обстановка мучительно напоминало бюро райкома комсомола, на котором мне в далеком журналистском детстве тоже приходилось отчитываться за проделки в прессе. Владельцы завода были в роли мальчиков для битья. Я увидела, как Олег Дерипаска, ранее богатейший человек, подходит к Путину и под его нажимом ставит подпись под документом. Это был самый яркий из виденных ранее мной примеров «власть вмешивается в дела бизнеса». Нет, Юлия Владимировна у нас, конечно, тоже не пай-девочка, она может министров публично построить, потребовать чтоб зарплату платили без глупостей, но так унижать и наклонять «доноров бюджета» ей не приходилось. Я не знаю, побагровел ли Дерипаска, но я кожей ощутила его ярость, когда он ставил подпись, под документом, который ему демонстративно пальцем указывал Путин. Дивные отношения власти и бизнеса, что и говорить. Любопытно, понравилось ли бы такое председателю совета инвесторов господину Тигипко? Наши бизнесмены все же привыкли к ласковому обращению, приемы у президента, то-се, возможность публичных "фе" в адрес власти...

Основная же часть итоговой аналитической программы главного российского телеканала была все же посвящена Украине. Вероятно, Нафтогаз - это то главное, что беспокоит российского потребителя. Между делом, российские телеканалы, которые ранее муссировали тему, заплатит ли Украина за майский газ, теперь как бы между делом, признали: «Да, Украина заплатила, но с невероятным трудом». «А теперь давайте подумаем, сможет ли она закачать газ в подземные хранилища на зиму», - предложили новую тему ведущие. Россияне радостно цитировали украинского президента, который сказал известную фразу о распятом НАКе, и сказал об эмиссии. Мой папа озабоченно посмотрел на меня: «У нас нет денег на зимний газ». «Не волнуйся ты так, - НАКовские аналитики говорят, что летом газ будет дешевле, а на всю закачку нужно две недели времени, - утешила я родителя. - Просто Газпром хочет нам впарить сейчас, поскольку сейчас дороже». Папа успокоился, а ведущие программы продолжали объяснять народу, что такое эмиссия и прогнозировать, что же будет с Украиной. Они сообщали о том, что денег на газ в Украине нет, и что Европа сама сказала, что ничего ей не даст. А потом стали сообщать, что денег в Украине не только на газ нет, их вообще нет. И что экономика Украины – это такая финансовая пирамида, это МММ (так сказал российский украиновед Геннадий Минченко). У Украины действительно проблемы, но мы только на один пункт ниже России по ее показателям, и к тому же, украинцы не знают, что такое МММ. У нас случались лохотроны, но таких как МММ – не было. Да и про дефолт, в отличие от России, мы, тьфу-тьфу, пока знаем только понаслышке.

Мне не нравилось все, что я смотрела, и я не люблю себя за то, что так реагирую. Но мои российские коллеги просто не дают украинцам увидеть в России все, что может быть им дорого и интересно. Эрмитаж, Третьяковку, семью последнего императора, их театры, их современную богословскую науку и церковное искусство. Они системно унавоживают почву межнациональной ненависти.

Последние пять минут программы были про Пушкина, сюжет обещал быть интересным. Я видела, как Грызлов старательно читал Александра Сергеевича в нейтральной зоне аэропорта, потом какой-то профсоюзный деятель читал на одном предприятии сказку о попе и его работнике Балде. И о чудо, даже Рамзан Кадыров оказался человеком настолько душевным, что, взяв томик Пушкина, хоть и медленно, но читал его стихи о Кавказе. А как вы думаете, чем закончился этот сюжет на очень русскую тему? Правильно, чтением Пушкина одним политологом. Он читал то место, где (цитирую ведущего) «Украина заигрывает с Европой и где предает Мазепа». Вот уж воистину: о чем бы ни говорили российские телеканалы, они говорят об Украине. Может быть, Украина и заигрывает с Европой, но при этом мой пятилетний сын, еще не научившись читать, Пушкина цитировал напамять, без бумажки. И Лермонтова, кстати, тоже. Все бы ничего, все эти новости меня очень бы повеселили. Вот только побаиваюсь, что мой папа, который, как Нео, только недавно вылез из ОРТовской телематрицы и стал восстанавливать здоровое критическое мышление, теперь разлюбит Шендеровича.

Маша Мищенко