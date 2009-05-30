Немецкий автоконцерн «Опель» спасен от банкротства.

Как стало известно сегодня, его купит канадско-австрийская фирма «Магна».

До последнего времени предприятия немецкого концерна были на грани закрытия, потому что американский гигант «Дженерал Моторс», которому принадлежит «Опель», проходит процедуру банкротства. Операция по его спасению проходила при активном содействии немецких властей. По мнению аналитиков, именно усилия правительства и помогли «Опелю» удержаться на плаву. На его покупку претендовали также итальянский концерн «Фиат», транснациональная компания «Ripplewood» и китайский автопроизводитель BAIC. Но предпочтение было отдано канадско-австрийской компании Magna. Отмечается, что в этой сделке она выступает в партнерстве с российским Сбербанком и группой «ГАЗ».

Правительство ФРГ обеспечит «Опелю» бюджетное финансирование на переходный период в размере 1.5 миллиардов евро.

Эхо Москвы