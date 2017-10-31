Презентация Стратегии развития Барановской городской объединенной территориальной общины и Схемы планировки ее территории

31 октября 2017 г. Житомир, гостиница «Рейкарц», площадь Замковая 5/8

31 октября состоится Презентация Стратегии развития Барановской городской объединенной территориальной общины и Схемы планирования территории в помещении гостиницы «Рейкарц».

Начало в 11:00, завершение в 13:45.

Организатор:

1) ОО «Институт гражданского общества» в рамках внедрения проекта «Поддержка развития институциональной способности объединенной территориальной общины» при финансовой поддержке Вестминстерского фонда за демократию.

На Презентации ожидается освещения:

- Стратегии развития Барановской городской ОТГ, ее операционных целей и

задач;

- Схемы планирования территории Барановского городского ОТГ и ее

пространственного развития;

- Брендбука Барановской городской ОТГ, как элемент умение презентовать

себя в пределах Украины и заграницей.

Всего ожидается пригласить до 50 человек.

Аккредитация СМИ осуществляется ЗДЕСЬ.

Программа Конференции ЗДЕСЬ.

В случае возникновения вопросов обращаться по тел. 067 861 10 64,