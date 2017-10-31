Презентация Стратегии развития Барановской городской объединенной территориальной общины и Схемы планировки ее территории
31 октября 2017 г. Житомир, гостиница «Рейкарц», площадь Замковая 5/8
31 октября состоится Презентация Стратегии развития Барановской городской объединенной территориальной общины и Схемы планирования территории в помещении гостиницы «Рейкарц».
Начало в 11:00, завершение в 13:45.
Организатор:
1) ОО «Институт гражданского общества» в рамках внедрения проекта «Поддержка развития институциональной способности объединенной территориальной общины» при финансовой поддержке Вестминстерского фонда за демократию.
На Презентации ожидается освещения:
- Стратегии развития Барановской городской ОТГ, ее операционных целей и
задач;
- Схемы планирования территории Барановского городского ОТГ и ее
пространственного развития;
- Брендбука Барановской городской ОТГ, как элемент умение презентовать
себя в пределах Украины и заграницей.
Всего ожидается пригласить до 50 человек.
Аккредитация СМИ осуществляется ЗДЕСЬ.
Программа Конференции ЗДЕСЬ.
В случае возникновения вопросов обращаться по тел. 067 861 10 64,