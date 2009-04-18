Накануне Пасхи в Национальном заповеднике «Глухов» в Сумской области открылась выставка «Звонкое чудо», где представлены колокола и колокольчики из частной коллекции Ирины КОЛТАКОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы Сумской облгосадминистрации, первый колокольчик, который положил начало коллекции, появился в 1997 году, а сейчас она насчитывает 676 сувенирных декоративных колокольчиков и почти 100 дуговых, дверных, сигнальных колокольчиков, которые использовались в быту в ХІХ – начале ХХ веков.

Сувенирные колокольчики имеют несколько тематических разделов: «Животный мир», «Знаки Зодиака», «Путешествия», «Святые места», «Сказочные герои», «Национальные мотивы».

Наиболее многочисленным является раздел, который представляет колокольчики из 35 стран мира. Австрия, например, представлена фигурой композитора Моцарта, Англия – выдающимися местами Лондона, Италия – собором Санта-Мария Нашенте в Милане, Франция – Эйфелевой башней, Финляндия и Шотландия – государственными гербами.

Значительная часть экспозиции посвящена дуговым, дверным, сигнальным, колокольчикам. Дуговые колокольчики представляют изделия выдающихся российских колокололитейных центров ХІХ – начала ХХ веков: Валдайского Новгородской губернии, Слободского Вятской губернии, Пурехского Рязанской губернии, Тюменского Тобольской губернии и др.

Завершают выставку украинские колокольчики, на примере которых можно ознакомиться с элементами традиционного украинского костюма и характерными для украинцев прическами и головными уборами.