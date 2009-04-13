Пожар в киевской области: погибли двое детей

Трагедия в селе Шарки

В селе Шарки Рокитнянского района Киевской области в частном жилом доме в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления возник пожар. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие пожара погибли двое детей 2002 и 2003 гг. рождения. Отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

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