Конференция для правообладателей на KYIV MEDIA WEEK 2017
18 сентября Инициатива «Чистое небо» приглашает на специальное мероприятие для правообладателей. Тема конференции: «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать?». Мероприятие состоится в рамках KYIV MEDIA WEEK 2017.
Сегодня нелегальное использование контента и защита прав интеллектуальной собственности – это проблема, с который сталкиваются многие правообладатели. Как предотвратить появление авторского материала на пиратском ресурсе? Что делать, если права интеллектуальной собственности уже нарушены? Как бороться с пиратством в Украине?
Конференция для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: Что сделано – Что делать?» призвана найти ответы на эти и многие другие вопросы. Данное мероприятия - это площадка для владельцев бизнесов, юристов украинских и международных компаний, которая дает практические решения, способствует конструктивному диалогу и совместному принятию решений о дальнейших действиях по защите авторских прав.
На конференции мы обсудим:
- Специфику мониторинга и методы предупреждения финансирования пиратства;
- Сотрудничество с поисковыми системами и международный опыт борьбы с пиратством на конкретных примерах;
- Как вопрос защиты интеллектуальной собственности раскрыт в украинском законодательстве;
- Какие действия предпринимаются бизнесом;
- Практические советы по борьбе с пиратством.
Участникам конференции будет презентована пошаговая инструкция «Что делать, если нарушают ваши права интеллектуальной собственности».
Спикеры конференции будут объявлены в ближайшее время.
Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
Подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на официальной страничке мероприятия
Конференция для правообладателей состоится 18 сентября, с 14:30 до 18:00, по адресу: Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5, конференц-зал London.
Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK 2017 состоится с 18 по 22 сентября в отеле Hyatt Regency Kyiv, ул. Аллы Тарасовой, 5.
Партнеры проекта:
EUTELSAT – Официальный партнер KMW
SAMSUNG – Инновационный партнер
K7 Media – Интеллектуальный партнер
MIPCOM – Международный партнер KMW
C21 Media – Международный медиа партнер
Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер
NATPE – Международный партнер
Filmteractive – Международный партнер
Finlandia – Партнер вечеринки KMW
Медианяня – Информационный партнер
Так Треба Продакшн – Технический партнер
Телеканал Еспресо – Информационный ТВ партнер
Телекритика – Информационный медиа партнер
Фокус – Деловой медиа партнер
In Jazz – Музыкальный партнер вечеринки KMW
UA|TV – Международный ТВ партнер
PATRIOT RENTAL – Технический партнер
Отраслевые информационные партнеры:
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ОрганизаторKYIV MEDIA WEEK 2017
MEDIA RESOURCES MANAGEMENT
22 Zakrevsky St., 02222 Kyiv, Ukraine
info@mrm.ua | +380 44 459 46 10
https://mrm.ua/ru/| https://kyivmediaweek.com/ru/ | Facebook