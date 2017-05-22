Председатель Одесской ОГА Степанов зарегистрировался в деревне, чтобы с его налогов отстроили местную школу

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов купил маленький дом в селе Ставрово Окнянского района в 200 километрах от Одессы, чтобы уплаченные им налоги были направлены на строительство местной школы. Информацию о покупке дома, ранее появившуюся в СМИ, подтвердил сам Степанов на брифинге 22 мая, а также объяснил цель этой покупки.

«Да, это правда. Я как гражданин Украины плачу налоги, за прошлый год уплата моих налогов по декларации составляет 3 млн 732 тыс грн. Но я бы,конечно, хотел видеть, куда идут уплаченные мной налоги. Поскольку я возглавляю Одесскую область, то хотел бы поднимать именно ее экономику и инфраструктуру. Поэтому принял решение зарегистрироваться в Одесской области и на прошлой неделе уже заплатил налоги», - заявил он.

По словам Степанова, село Ставрово в Окнянскомрайоне Одесской области было выбрано неслучайно.

«На одном из недавних аппаратных совещаний мы рассматривали вопрос образования. Окнянский район находится в числе последних по сдаче ВНО, там действительно тяжелая ситуация. В селе Ставровоесть школа, которая строится очень давно. Я еще былпервым замом главы ОГА (2008-2010 гг.), когда делали проект ее строительства. А дети, как учились в ужасном помещении, так и учатся. Поэтому я надеюсь, и буду обращаться к депутатам райсовета, чтоб мои налоги, в том числе, направили на строительство этой школы. Так что никакого чудачества тут нет. Именно с этой целью я приобрел этот дом - чтобы сдать декларацию и заплатить налоги в Окнянском районе. Сумма может существенно повлиять на строительство», - подчеркнул председатель ОГА.

В Ставрово председатель ОГА прописан в доме площадью 55 квадратных метров. У дома также есть 17 соток земли.

Как сообщали СМИ, председатель Одесской ОГА Степанов единственный среди председателей ОГА в Украине указал в своей декларации за 2016 год суммы уплаченных налогов и военного сбора.