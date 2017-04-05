Губернатор Одесской области Степанов презентовал онлайн-проект подготовки выпускников к ВНО

5 апреля в Одессе Председатель Одесской ОГА Максим Степанов представил проект «Будь умным\ Besmart», цель которого - помочь выпускникам Одесской области качественно подготовиться к ВНО в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

Проект начат в рамках реализации Стратегического плана действий губернатора Одесской области на 2017-2019 годы, получивший название «Умный регион».

«Такой проект - уникален для Украины, у него нет аналогов в других регионах. Это первый случай, когда подготовка к ВНО в режиме онлайн становится доступной и бесплатной. И мне очень приятно, что этот проект стартовал именно в Одесской области», - отметил Степанов.

Инициатива «Будь умным/ Be smart» - это бесплатная круглосуточная онлайн-платформа для всех желающих подтянуть пробелы в обучении, систематизировать знания и должным образом подготовиться к тестам ВНО. В рамках ее реализации были созданы две платформы EDUGET и «Osvita-Online». Это стало возможным благодаря привлечению к проекту частных инвестиций лично Максима Степанова и группы педагогов Одесской области. Доступ к платформе выпускники Одесской области смогут получить по ссылке Odessa.prozno.com.

Онлайн-курс охватывает и систематизирует всю школьную программу, видео-лекции по различным предметам проиллюстрированы схемами, картами, изображениями. В рамках инициативы предусмотрено ежедневное обучение по индивидуальному графику, а также тренировки на всех типах тестов, которые встречаются на ВНО.

В Одесской области работает более 800 школ. Предполагается, что в 2017 году ВНО в Одесской области будут составлять около 12 тыс. человек. Более 90% из них - выпускники.

Проект «Будь умным / Be smart» реализуется в рамках стратегического плана действий председателя ООДА «Умный регион». В частности, в планах Максима Степанова на 2017 год строительство стратегически важных дорог, в т.ч. трасс Одесса-Рени, Кодыма-Балта, Спасское-Вилково, начало реконструкции взлетной полосы Одесского аэропорта (завершение к концу 2018 года), модернизация информационного портала Одесской области, создание бренда Одесской области, улучшение инвестиционного климата и увеличение объемов привлечения инвестиций, запуск медицинской реформы - создание до 10 госпитальных округов в Одесской области, создание 77 групп быстрого реагирования полиции, внедрение в области единой системы видеонаблюдения.