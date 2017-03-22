Степанов: "Умный регион" - это инновационный план преобразований для Одещины

22 марта во Одессе Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов представил Стратегический план действий на 2017-2019 годы, получившний название «Умный регион». Программа определяет основные приоритеты, цели, программы и проекты развития Одесской области, механизмы их реализации, а также ожидаемые результаты.

«Умный регион» - это инновационный план преобразований, который я и моя команда уже начали реализовывать. Он учитывает конкурентные преимущества области и предусматривает тесное взаимодействие с местными органами власти, общественностью и представителями бизнеса. Мы рассчитываем на максимальное вовлечение в процесс его реализации представителей всех заинтересованных групп, которые действительно беспокоятся о развитии Одесской области. Работы хватит всем», - отметил Степанов, выступая во время презентации.

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В стратегическом плане Председателя Одесской ОГА изложены основные стратегические цели его деятельности на своем посту на ближайшие 2 года. Так, раздел «Умное и открытое управление» предусматривает модернизацию системы управления регионом, внедрение электронных услуг и инновационных моделей коммуникаций с общественностью, а также конкретные шаги для выполнения этих задач.

Решение задачи увеличения конкурентоспособности экономики Одещины автор программы видит в создании национального логистического хаба на территории Одесской области, увеличение грузо- и пассажиропотоков, а также создание в Одесской области туристического кластера. Важная роль в плане также отведена развитию аграрной отрасли Одесского региона и переходу от преимущественно сырьевого сельскохозяйственного производства к созданию готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также привлечению инвестиций в экономику области и развитию малого и среднего предпринимательства.

Одним из ключевых направлений развития региона Степанов также считает развитие самоуправления и усиление роли общин и граждан в решении местных проблем.

Согласно Стратегическому плану действий, особое внимание губернатор Одесской области намеренуделить безопасности региона, улучшению качества образования и здравоохранения, сохранению экологии области, а также повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии.

Председатель Одесской ОГА подчеркнул, что с целью мониторинга и контроля за выполнением плана действий, а также для обеспечения прозрачности действий власти были разработаны четкие показатели эффективности (KPI) в рамках каждого приоритета.

«Мы ставим перед собой очень амбициозные цели и задачи. Чтобы их достичь, прежде всего, нужно модернизировать систему управления регионом, потому что только современная эффективная модель менеджмента позволит конвертировать наши усилия в конкретный результат и обеспечит устойчивое развитие экономики региона и местного самоуправления», - подчеркнул Степанов.