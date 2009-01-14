В Киевском зоопарке умер жираф Рафи.

Как сообщает пресс-служба Киевского зоопарка, 10 января сотрудники зоопарка, зайдя в вольер к жирафу, обратили внимание на его плохое самочувствие. По словам главного ветврача зоопарка Андрея МАРУНЧИНА, ветеринарные врачи приняли все возможные и невозможные меры по спасению жизни Рами, но безуспешно. 13 января жираф умер.

Сейчас тело Рами передано на экспертизу. Причины гибели жирафа выясняются.

Этот жираф был передан столичному зоопарку в 2005 году зоопарком немецкого города Карлсруе.

На сегодняшний день в Киевском зоопарке остаются в коллекции два жирафа - Эйс и Бэйс, шефство над которыми ведет одна из компаний мобильной связи.