Сказка про Морозко-Путина, или «Ох, не платят эти стервецы - 3»

Мнение

Серия последняя ( первую серию смотрите здесь, вторую - здесь)

Сижу вчера дома в оренбургском пуховом платочке, в носках шерстяных, привезенных с пока еще несуверенного Кавказа. В квартире, скажем так, прохладно. Задремала я и снится мне сон, что сижу я в лесу под елкой, метель и бегает вокруг заснеженного дерева Морозко с лицом и голосом Владимира Владимировича Путина и спрашивает меня: «Тепло ли тебе, девица?». «Тепло, говорю, батюшка, тепло, Морозушка! Ведь не за так «греюся» (мерзну то есть) , знаю, что будет мне сундук с подарками!» «Хорошая ты девица, неперечливая. На какие же подарки ты рассчитываешь?» - бесстрастно спрашивает Морозушка, и знай себе посохом метель набивает. «А подарки эти волшебные называются свобода и демократия, свой отдельный внешний курс, свое отдельное право интерпретации своей истории, своя возможность отмечать великие даты и скорбные события», - говорю ему. И вдруг неожиданно для себя заканчиваю: «Все твои советники, Морозушка, которые от тебя ушли, по телику тоже про свободу любят говорят, что все эти ценности дорого стоят. Вот, например, в свое время Прибалтика перетерпела газовые проблемы и сегодня Эстония - свободная страна, где живут свободные люди и есть там свободный суд. И он настолько свободен, что даже оправдал трех парней, защищавших в Эстонии вашего бронзового солдата от местного населения и устроивших там при этом беспорядки. Я вот за такой суд, а не за тот, который по Морозкину велению держит в тюрьме беременную женщину и больного туберкулезом, потому что они имели честь работать в компании ЮКОС».

- А сынок твой не мерзнет? – интересуется Морозко.

- Такая квартирная температура самое то для малышей. Так пишут наши педиатры. Зато когда он вырастет, он пойдет служить в настоящую реформированную армию, и не будет строить дачи генералам, не будет защищать ничей бизнес в Чечне. И не будет летать самолетами бить мирных жителей Приморского края, только потому что они хотят ездить на хороших машинах (дороги там, сам знаешь, какие) , а их заставляют ездить на плохих, отечественных то есть. Потому что отечественные делает друг Морозки. Видишь, как оно бывает, нелюбимый тобой оранжевый цвет, с которым вышли бастующие, возродился на Дальнем Востоке…

- И сколько ж ты готова терпеть, девица? – не унимался Морозко.

Я проснулась, поскольку мой папа пришел пересказать мне российские известия.

- Путин сказал, что он не верит международным наблюдателям, которые приедут и будут пить водку в гостиницах Киева, - почтительным шепотом поведал папа.

- Эх, папа, такой сон прервал. Ясно, что у Морозки большой опыт приема международных наблюдателей. Он хорошо знает, как это в России, и думает, что в Украине все также. Ты думаешь, что лучше пустить на нашу ГТС чекистскую комиссию из Газпрома? – сказала я и снова задремала...

- Так сколько ты готова терпеть, девица? – снова постучал посохом Морозко в мой сон.

- Да уж потерпим - сколько тут до весны осталось…

Маша Мищенко