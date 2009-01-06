Чем Ющенко похож на Бюль-Бюль оглы, или «Ох, не платят эти стервецы – 2»

Я пристрастилась к российскому телесериалу «Ох, не платят эти стервецы!» (идет по всем российским телеканалам в процессе показа новостей). Вкратце напомню фабулу: старшая сводная сестра (Россия) продает газ сестре, которую всегда считала младшей (Украине). Младшая нельзя сказать, чтобы сильно обязательная, иногда просрочивала платежи, невовремя платила за газ. И в этот раз задержала платеж аж до 30 декабря. Пользуясь такой ситуацией, старшая сестра предложила младшей покупать газ раза в полтора-два дороже экономически обоснованной цены. При этом знаете, как у двух сводных сестер бывает, то одной кажется, что ее обманули с бывшим советским наследством (не дали 17 обещанных процентов от нажитого советского имущества), второй кажется, что у них общая семья и общая история, а младшая хочет уйти из семьи. В общем, много дополнительных ходов и сюжетных линий.

У старшей сестры, кроме главной цели (продать газ подороже), есть еще второстепенная: дискредитировать Президента Ющенко. А потом еще и аккуратно вынести весь сор из избы, и выставить младшую в Старом (европейском то есть) Свете, как воровку. А у младшей сестры тоже свои цели, например, под шумок поднять цену на транзит и сбить цену на газ. Тем более, что в подземных хранилищах кое-что из ресурсов есть, и будет чем обогреться.

Да, так вот, вчерашняя серия, где в главных ролях выступили господа премьер России Владимир Путин и глава Газпрома Алексей Миллер, выглядела как римейк азербайджанского фильма «Не бойся, я с тобой» (кстати, режиссер картины - Юлий Гусман). Но римейк в такой чекистской обработке. К премьеру Путину глава Газпрома обращается почти шепотом, глотая от почтения отдельные слоги и поэтому длинное обращение «Владимир Владимирович» звучит «Ладир Ладирыч»…или просто «Ладирыч»… Мне кажется, что если это римейк упомянутой музыкальной комедии, то Миллер и Ладирыч - это злые герои: Фарзали-бек (тот, который ищет нефть на чужом огороде, и поэтому готов убить хозяина земли) и Джафар (бандит-подельник, который при этом очень любит музыку). Незримо в сериале присутствует Президент Ющенко, он Теймур (его играет Бюль-Бюль Оглы), преданный влюбленный, изумительный певец, хороший парень, но при этом - полнейший неумеха в силовых операциях.

Да, так вот вся серия – это разговор Миллера и Ладирыча, но сколько там драматизма и психологизма...

Напомню диалог.

Миллер-Джафар: - Украина не подписала контракт на поставку газа на 2009 год. В настоящее время поставки газа для Украины прекращены. «Газпром» подает газ в полном объеме на границу России и Украины, который соответствует объемам заявок от покупателей для транзита российского газа через территорию Украины. Но в течение последних дней Украина осуществляла несанкционированный отбор российского газа на территории своей страны с газотранспортной системы Украины. Объемы (несанкционированного отбора) – фактически воровства - день ото дня возрастают. Мы получаем информацию со стороны наших иностранных покупателей, что российский газ на территорию Европы недопоставляется. Украина отказывается исполнять контракт на транспортировку газа и во все больших объемах ворует российский газ из своей трубы. С 1 января этого года Украина на своей территории украла у нас 65,3 млн кубических метров газа.

(Из заметок сценариста: В диалоге полностью отсутствует информация о том, что для осуществления самого транзита, для работы ГТС собственно на транспортировку также необходим газ. Версия о том, что изъятый газ работает на осуществление собственно российского контракта на поставку газа в Европу, не озвучивается в принципе).

Ладирыч- Фарзали-бек (отрывисто и жестко):

А сколько они остались должны?

Миллер-Джафар:

Украина не погасила задолженность за поставленный в 2008 году газ, и эта задолженность остается в размере более чем 600 млн долларов. Если так и дальше будет продолжаться, Украина будет продолжать воровать российский газ, то задолженность в самое ближайшее время будет исчисляться миллиардами долларов.

(Насколько известно, Украина не признает эту часть долга).

Ладирыч- Фарзали-бек:

Какие предложения?

Миллер-Джафар:

Сократить поставки на границу России и Украины на тот объем, который украден Украиной – 65,3 млн кубических метров газа, – и в дальнейшем сокращать на объемы украденного газа.

(Ладирыч- Фарзали-бек и Миллер-Джафар какое-то время обсуждают, как технически сделать так, чтобы не пострадали европейские потребители. Миллер вставляет фразу про воровство Украины везде, где только можно, а каждую фразу заканчивает почтительным обращением к своему визави: Ладирыч. Увы, как два дня назад в Украине никто не объяснил обществу тонкости работы ГТС, так и сегодня никто в ответ не стал оценивать российские технические возможности диверсификации транзита. При этом, вместо работы с обществом, украинская власть проводит сомнительное судебное решение о запрете транзита).

Но вернемся к фильму. Вот она кульминация.

Ладирыч- Фарзали-бек:

А что же украинские потребители? Людей жалко.

Миллер-Джафар:

Ладирыч, кто дал приказ прекратить переговоры?

Ладирыч- Фарзали-бек: Теймур (Ющенко то есть).

Миллер-Джафар:

А ему людей не жалко?

Ладирыч- Фарзали-бек (улыбается):

Нам всех жалко.

Миллер-Джафар начинает перечислять, сколько у Украины дополнительных возможностей обеспечить себя газом и что ничего страшного, если сократить объемы. (При этом возникает вопрос, зачем же Украине тогда воровать, ведь ей действительно пока есть чем пользоваться).

Тут Ладирыч - Фарзали-бек говорит фразу:

Хорошо, сокращайте.

Есть, - отчеканил в камеру Джафар и почти как в фильме, сидя на коне, и вытирая слезинку рукавом, шепотом повторил фразу, касающуюся поющего на крепостной стене Теймура: поджигай его, еще немного и я не смогу его убить.

Вот такие у нас славные соседи. Артисты, чекисты, газобароны… А может быть, все еще окончится хорошо? Тем более, что поем мы действительно прекрасно…

Маша Мищенко

P.S. А текст песен из кинофильма "Не бойся, я с тобой"можносмотреть здесь