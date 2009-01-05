Мы снова проиграли России в информационной войне...

Я радостно вознамерилась на этот Новый год хоть по диагонали, но посмотреть новогодние передачи по основным каналам и решить, какие из них круче. Все-таки, что-что, а новогодние мюзиклы наши делать умеют, да и российские телеканалы тоже не лаптем щи хлебают, у них обычно всегда есть что-то интересное. Телевизор на какой-то период времени перестал мне казаться бесполезным изобретением человечества. Не судилося… В этот раз главным блюдом новогоднего телеменю были российские новости с газовой историей о неплатежах Украины и нашем нежелании подписывать контракт. А, учитывая, что мой папа, как я уже упоминала, типичный российский соотечественник за рубежом, смотрит российские новости по всем каналам, эту жуткую историю о коварстве собственного украинского руководства мне пришлось прослушать многократно... Это был просто сериал с участием главных лиц государства российского. С чем, простите, хочу вас ознакомить…

31-го декабря каждый час на телеэкранах появлялся глава Газпрома Алексей Миллер, который говорил, что газовые переговоры завершились безрезультатно, не платит Украина долги, есть у этой страны политические силы, заинтересованные в газовом конфликте. На ужин телевизионщики преподнесли новое блюдо. Перед камерами предстали сам Дмитрий Анатольевич (президент России) и Владимир Владимирович (ее премьер), произошло второе действие спектакля: «Ох не платят, эти стервецы». Знаете, как это у них... картинный такой разговор, они много раз так перед камерами встречались, ну, там обсуждали минуты так по полторы состав правительства или план развития на 20 лет. И теперь вот как по писаному Дмитрий Анатольевич говорит: «У нас в последние несколько лет образовалась печальная традиция, все собираются на встречу Нового года, а наши украинские партнеры ведут с нами переговоры по поставкам газа. Этот год - тоже не исключение». «Да, действительно, это уже стало верным признаком приближения Нового года - активизация переговоров подобного рода», - согласился премьер. Дальше Владимир Владимирович объясняет, что предложенная Россией Украине цена на газ невероятно братская, она вообще гуманитарная и объясняется только любовью России к ее меньшей партнерше, находящейся в преддефолтном состоянии. (Так и сказали, что состояние у нас преддефолтное). Закончился разговор тем, чем обычно заканчиваются в телевизоре встречи двух российских руководителей, ну у нас то, тьфу-тьфу, все хорошо, мы – социальное государство, мы народу зарплаты поднимаем и все у нас будет хорошо.

На мучивший меня вопрос, дошли ли до Газпрома деньги, перечисленные Украиной, российские руководителя не ответили. (Значит – дошли, решила я). И попыталась получить подтверждение своей догадки на украинских телеканалах. Какое там, они радостно крутили киркоровых, распутиных и концерт Пугачевой тридцатилетней давности. Ну их-то Миллер не поленился пресс-конференцию дать, а где наши державные мужи, почему не показать в прямом эфире народу платежку, что деньги ушли в Россию?!

Но почему обо всем я должна узнавать из российских новостей,- злилась я. Тем более, не факт, что там скажут правду. Дальше – больше… К уже изъезженной записи Миллера добавилась новость: глава Нефтегаза Олег Дубина прервал переговоры и уехал из Москвы (по слухам, дошедших до российских телеканалов, по личному распоряжению Ющенко).

«Прав Медведев, мы и наш газовый контракт стали заложниками межклановой борьбы», - горестно повторяет мой папа слова из недавнего диалога двух российских лидеров. А я молчу, прикусив язык, Олег Дубина должен был дать как угодно, по телефону или в аэропорту первую же пресс-конференцию. И сказать про все, или почти про все, или про то, что считает нужным, и что будет небесполезно знать обществу, но нельзя оставлять народ на голодном информационном пайке. Народ голоден не будет, российские телесупермаркеты предложит свою продукцию, только не надо потом убиваться, почему мы проигрываем информационные войны.

А в это время, первого и второго января Миллеру решили дать отдохнуть, зато не спали российские телевизионщики, которые показывали, как именно Газпром отключает на компрессорных станциях газ. Подробно так показали, всю анатомию отключения, вот эти три трубы идут в Европу, а вот эти две – в Украину. И вот в эти две трубы газ поступать не будет, но зато мы в на станции в Словакии подсчитаем, сколько газа в Европу дошло, ведь он идет с определенной скоростью. «Чтобы отключить газ в Украину, не нужно поворачивать никакого вентиля, - подробно описывают российские телевизионщики, - достаточно дать команду на станции и вот по компьютеру можно перекрыть поставки. Сотрудники компрессорных станций с украинскими фамилиями и украинским акцентом явно без удовольствия отвечают на вопросы журналистов, как именно будет видно, если Украина-таки отберет российский газ. А я снова плююсь от того, что ни один украинский газовик, ни один канал из тех, что задают подобстрастные вопросы Президенту в своей теплой студии, не выехал на наши станции и не рассказал, как это все происходит, и не посвятил в премудрости газовой автоматики уже на своих станциях. Ведь сколько тем для разговора можно было найти, чтобы показать, что для обеспечения работы газопровода для транзита газа в Европу тоже нужен газовый ресурс. Но наши журналисты отдыхали. А украинцы выслушивали тысячу первое китайское, простите россиское предупреждение, что вот-вот уже совсем отключаем вам газ и посмотрите еще раз как происходит отключение. И хоть дела у нас обстояли не так уже плохо (Ющенко с Тимошенко сделали совместное заявление, мы отстаивали свою цену на газ, и при этом тепло в домах не исчезло) Украина все-таки проигрывала эту информвойну.

- У нас пахнет специфическим газом? Это потому, что мы используем газ из подземных хранилищ, - заметил мой папа утром второго января, зайдя в кухню.

- Пап, в наши хранилища закачан тот же российский газ. Он весь пахнет одинаково. Это мы с сыном жгли бенгальские огни…

Второго меня уже тошнило от российских новостей… Но тут мне позвонил брат из Англии, он историк и вообще парень с активной жизненной позицией .

- Ну что вы там? – поинтересовался.

- Экономим - жлобимся платить России по 418 долларов за газ, хотим по двести одному и ни копейкой больше, - отвечаю я.

- Я в курсе… У нас эту тему активно обсуждают в прессе и в университете.

- Нас ругают? Пишут, наверное, что межклановая борьба и неэффективная власть Украины ставит под сомнение энергетическую безопасность…

- Нет – напротив. Все очень умеренны, и даже призывают Россию к конструктивному диалогу.

- Спасибо. Честное слово, первая свежая новость за последние два дня. С Новым годом тебя!

- И тебя - тоже. Не мерзните, - хихикнул в трубку брат.

Маша Мищенко