НАТО ведет переговоры о снабжении войск в Афганистане

НАТО проводит переговоры с Украиной, Россией, Беларусью и странами Центральной Азии о возможном использовании железных дорог этих государств для снабжения войск в Афганистане.

Об этом представитель руководства НАТО Джеймс АППАТУРАЙ заявил радио «Свобода».

По его словам, осталось решить технические, а отнюдь не политические вопросы.

Проект, названный "Пути сообщения" (Lines of Communications), обсуждается уже два года. Снабжение международных сил в Афганистане проходит ныне через территорию Пакистана, где боевики часто нападают на транспортные колонны.