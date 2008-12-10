НАТО ведет переговоры о снабжении войск в Афганистане
21:49, 10 декабря 2008Разное
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Через Украину, Россию и другие страны
НАТО проводит переговоры с Украиной, Россией, Беларусью и странами Центральной Азии о возможном использовании железных дорог этих государств для снабжения войск в Афганистане.
Об этом представитель руководства НАТО Джеймс АППАТУРАЙ заявил радио «Свобода».
По его словам, осталось решить технические, а отнюдь не политические вопросы.
Проект, названный "Пути сообщения" (Lines of Communications), обсуждается уже два года. Снабжение международных сил в Афганистане проходит ныне через территорию Пакистана, где боевики часто нападают на транспортные колонны.
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