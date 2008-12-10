Памятник Одесскому милиционеру ждет приезда Луценко (фото)

В Одессе изменены сроки открытия памятника Одесскому милиционеру.

Ранее планировалось, что он будет открыт ко Дню милиции (20 декабря) возле здания регионального управления внутренних дел. По словам автора скульптуры Александра Токарева, перенести церемонию на несколько дней попросил министр внутренних дел Украины. 20 декабря, в день украинской милиции, глава МВД должен быть в Киеве и принимать участие в официальных мероприятиях, а пропустить открытие одесского памятника он не хочет.

Фото УНИАН