Ющенко обратился бандуристам и кобзарям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил участников Всеукраинского фестиваля бандурного искусства имени Остапа Вересая, открытие которого состоялось сегодня в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, выступая на открытии, Президент отметил, что «впервые на самую высокую оперную сцену Украины в рамках Всеукраинского фестиваля бандурного искусства имени Остапа Вересая будут приглашены кобзари, которые съехались из всей Украины. Это первая попытка собрать людей, которые так отданы своему искусству и положили свою жизнь, чтобы его развивать».

«В этом зале я вижу настоящий свет высокой духовности, вдохновения и любви к Украине. Я убежден, что этот фестиваль посвящается каждому, кто боролся, чтобы украинская кобза всегда звучала, чтобы это искусство передавалось из поколения в поколение», - отметил он.

Президент отметил, что в настоящее время «святой обязанностью является сохранить и преумножить бандурную и кобзарскую традицию - ради возвращения к чистым первоисточникам, утверждения духовности и любви к родной земле». «Я горжусь тем, что сегодня в независимом украинском государстве движение бандуристов и кобзарей активно возрождается, что их искусство достигает высших ступеней современной музыкальной культуры», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, прибавив, что нынешний Всеукраинский фестиваль - яркое этому свидетельство.

По словам Президента, фестиваль является свидетельством государственного внимания и уважения к сохранению и приумножению национальной традиции игры на бандуре. «Ваш праздник принадлежит усей Украине и, бесспорно, является нашим ярким культурным достоянием», - заметил он.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что со следующего года будут основаны пять премий Президента Украины победителям фестиваля бандурного искусства.

Глава государства поблагодарил всех организаторов и участников сегодняшнего события. «Мое большое уважение всем, кто отозвался на идею проведения в Украине такого фестиваля», - сказал он, пожелав, чтобы был основан фестиваль «ширился, рос и набирал силы, пробуждая в нашей душе неугасающую любовь к родной Украине».

За весомый вклад в развитие украинской культуры, популяризацию кобзарства и бандурного искусства Президент вручил государственные награды известным кобзарям и бандуристам.