Круглый стол "Украинский ВПК: реформа во время войны"

6 октября (четверг) 2016 года в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Украинский ВПК: реформа во время войны".

Организатор круглого стола – Институт Горшенина Вопросы к обсуждению: 1. Состояние и проблемы украинского ВПК 2. Насколько отечественный ВПК может обеспечить потребности украинской армии в условиях войны? 3. Как реформировать ВПК в условиях войны? Участники круглого стола: 1. СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ, народный депутат, НФ, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны; 2. ИВАН ВИННИК, народный депутат, БПП, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны; 3. ВЛАДИМИР КОРОБОВ, заместитель генерального директора ДК “Укроборонпром” по авиастроению и производству; 4. ДМИТРИЙ ТЫМЧУК, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Модератор круглого стола: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua

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