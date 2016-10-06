Круглый стол "Украинский ВПК: реформа во время войны"
6 октября (четверг) 2016 года в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Украинский ВПК: реформа во время войны".
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Состояние и проблемы украинского ВПК
2. Насколько отечественный ВПК может обеспечить потребности украинской армии в условиях войны?
3. Как реформировать ВПК в условиях войны?
Участники круглого стола:
1. СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ, народный депутат, НФ, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны;
2. ИВАН ВИННИК, народный депутат, БПП, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны;
3. ВЛАДИМИР КОРОБОВ, заместитель генерального директора ДК “Укроборонпром” по авиастроению и производству;
4. ДМИТРИЙ ТЫМЧУК, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Модератор круглого стола: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua