Круглый стол "Школьное образование по-новому. Первые впечатления"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

В чем заключается цель современной школы?

Какие основные проблемы школьного образования должны быть преодолены в первую очередь?

Какие возможности откроет принятия Верховной Радой нового закона об образовании?

Насколько концепция «Новой школы» понятна и воспринята школьными учителями? Какие первые отзывы практиков относительно нынешних нововведений? Предусмотрена подготовка и переподготовка учителей нового типа?

Какова роль родителей в обучении ребенка? Как сегодня распределяются зоны ответственности семьи и школы?

Когда украинские школьники получат новые современные учебники? Сколько средств для этого нужно?

Участники круглого стола:

1. Павел Хобзей, заместитель Министра образования и науки Украины;

2. Тарас Креминь, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;

3. Оксана Макаренко, председатель общественного объединения «Родительский контроль»;

4. Светлана Олексюк, директор школы №5 г. Киева.

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Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)