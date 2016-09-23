Круглый стол "Школьное образование по-новому. Первые впечатления"
Круглый стол состоится 23 сентября 2016 года в 14:00 в Институте Горшенина в Киеве.
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
В чем заключается цель современной школы?
Какие основные проблемы школьного образования должны быть преодолены в первую очередь?
Какие возможности откроет принятия Верховной Радой нового закона об образовании?
Насколько концепция «Новой школы» понятна и воспринята школьными учителями? Какие первые отзывы практиков относительно нынешних нововведений? Предусмотрена подготовка и переподготовка учителей нового типа?
Какова роль родителей в обучении ребенка? Как сегодня распределяются зоны ответственности семьи и школы?
Когда украинские школьники получат новые современные учебники? Сколько средств для этого нужно?
Участники круглого стола:
1. Павел Хобзей, заместитель Министра образования и науки Украины;
2. Тарас Креминь, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;
3. Оксана Макаренко, председатель общественного объединения «Родительский контроль»;
4. Светлана Олексюк, директор школы №5 г. Киева.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях про это мероприятие об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)