В субботу, 16 июля, в 11.00 в Одессе в парке им. Шевченко состоится открытие Первого украинского футбольного Road Show. Экспозиция Road Show основана на принципах современного искусства. Пространственная композиция и интерактив позволят посетителям вживую окунуться в атмосферу футбола Лобановского. Организаторам Road Show выступили спонсоры Суперкубка Украины по футболу компании City One Development и UDP.