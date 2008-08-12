В Винницкой области "Мицубиси" перевернулся в кювет: трое погибших

В результате дорожно-транспортного происшествия в Винницкой области погибли три человека, еще двое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ МВД в Винницкой области, инцидент произошел 11 августа на автодороге в Погребищенском районе.

По данным ГАИ, водитель автомобиля “Мицубиси Педжеро” не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель автомобиля и двое пассажиров от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще два пассажира были госпитализированы в Погребищенскую больницу.