18 марта (пятница) 2016 года в 13:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«РЕФЕРЕНДУМ В НИДЕРЛАНДАХ – ПОПЫТКА ОСТАНОВИТЬ ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ УКРАИНЫ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Значение референдума в Нидерландах для ЕС и Украины

2. Заинтересован ли голландский бизнес в ратификации соглашения между Украиной и ЕС, повлияет ли его позиция на результаты референдума?

3. Способен ли референдум в Нидерландах разрушить соглашение между Украиной и ЕС?

4. Голосование на референдуме в Нидерландах против соглашения об ассоциации Украины и ЕС: поклон Кремлю или удар по Евросоюзу?

5. Что даст Украине возможная поддержка на голландском референдуме?

Участники круглого стола:

1. ХАНС РАМАЕКЕРС, Президент Бизнес-клуба «Киев-Нидерланды»

2. ЕЛЕНА СОТНИК, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС, член Украинской части Парламентского комитета ассоциации

3. СЕМЕН ГЛУЗМАН, правозащитник

4. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного фонда Блейзера

5. АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ, эксперт в вопросах евроатлантической интеграции

​Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)