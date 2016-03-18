Круглый стол: "Референдум в Нидерландах - попытка остановить евроинтеграцию Украины ?"

13:00, 18 марта 2016
Разное
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18 марта (пятница) 2016 года в 13:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«РЕФЕРЕНДУМ В НИДЕРЛАНДАХ – ПОПЫТКА ОСТАНОВИТЬ ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ УКРАИНЫ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1.      Значение референдума в Нидерландах для ЕС и Украины

2.      Заинтересован ли голландский бизнес в ратификации соглашения между Украиной и ЕС, повлияет ли его позиция на результаты референдума?

3.      Способен ли референдум в Нидерландах разрушить соглашение между Украиной и ЕС?

4.      Голосование на референдуме в Нидерландах против соглашения об ассоциации Украины и ЕС: поклон Кремлю или удар по Евросоюзу?

5.      Что даст Украине возможная поддержка на голландском референдуме?

Участники круглого стола:

1.    ХАНС РАМАЕКЕРС, Президент Бизнес-клуба «Киев-Нидерланды»

2.    ЕЛЕНА СОТНИК, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС, член Украинской части Парламентского комитета ассоциации

3.    СЕМЕН ГЛУЗМАН, правозащитник

4.    ОЛЕГ УСТЕНКО,  исполнительный директор Международного фонда Блейзера

5.    АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ, эксперт в вопросах евроатлантической интеграции 

​Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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