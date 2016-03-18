Круглый стол: "Референдум в Нидерландах - попытка остановить евроинтеграцию Украины ?"
18 марта (пятница) 2016 года в 13:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«РЕФЕРЕНДУМ В НИДЕРЛАНДАХ – ПОПЫТКА ОСТАНОВИТЬ ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ УКРАИНЫ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Значение референдума в Нидерландах для ЕС и Украины
2. Заинтересован ли голландский бизнес в ратификации соглашения между Украиной и ЕС, повлияет ли его позиция на результаты референдума?
3. Способен ли референдум в Нидерландах разрушить соглашение между Украиной и ЕС?
4. Голосование на референдуме в Нидерландах против соглашения об ассоциации Украины и ЕС: поклон Кремлю или удар по Евросоюзу?
5. Что даст Украине возможная поддержка на голландском референдуме?
Участники круглого стола:
1. ХАНС РАМАЕКЕРС, Президент Бизнес-клуба «Киев-Нидерланды»
2. ЕЛЕНА СОТНИК, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС, член Украинской части Парламентского комитета ассоциации
3. СЕМЕН ГЛУЗМАН, правозащитник
4. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного фонда Блейзера
5. АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ, эксперт в вопросах евроатлантической интеграции
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)