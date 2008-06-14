На похоронах Чингиза Айтматова присутствовали только мужчины

Народный писатель Киргизии Чингиз Айтматов предан земле по мусульманским обычаям в историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в предгорьях Тянь-Шаня в 15 километрах от Бишкека рядом с могилой отца - секретаря ЦК Компартии Киргизии, наркома земледелия Торекула Айтматова, расстрелянного 1938 году. "Название "Ата-Бейит" ("Памяти отцов") в свое время было присвоено этому священному пантеону самим Чингизом Айтматовым.

При погребении присутствовали руководители киргизского государства, члены официальных делегаций зарубежных стран, а также несколько тысяч киргизстанцев, которые пришли бросить по горсти земли на могилу.

Айтматов похоронили под звуки оружейных залпов и гимна Киргизской Республики. Поминальную молитву писателю прочел муфтий республики Мураталы ажи Жуманов. В церемонии прощания по мусульманским обычаям принимали участие только мужчины.

Перед торжественной церемонией погребения пронесли 46 подушечек с орденами и медалями Айтматова.