Круглый стол "Выборы 2015 - новый политический сезон"

11:00, 17 сентября 2015
Разное
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17 сентября (четверг) 2015 года в 11:00 состоится открытие филиала Института Горшенина в г. Запорожье

В ходе мероприятия состоится круглый стол

«Выборы 2015 - новый политический сезон»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

 1. Расстановка и позиционирование основных политических сил накануне выборов.

2. Станет ли децентрализация поводом для переформатирования региональных элит?

 3. Насколько вероятны досрочные парламентские выборы?

4. Грозят ли изменения в Конституции «парадом самоопределения» регионов?

5. Роль политической и социологической экспертизы в проектировании и реализации стратегии развития страны, региона, города.

Участники круглого стола:

1.     СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор портала LB.ua, телеведущая

2.     ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ, политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications"

3.     АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина.

Модератор - МАРИНА МОИСЕЕНКО, представитель института Горшенина в Запорожье.

Контакты для аккредитации СМИ: (050)869-20-69, 098- 660- 61- 22

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА В ЗАПОРОЖЬЕ: просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)

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