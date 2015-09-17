Круглый стол "Выборы 2015 - новый политический сезон"
17 сентября (четверг) 2015 года в 11:00 состоится открытие филиала Института Горшенина в г. Запорожье
В ходе мероприятия состоится круглый стол
«Выборы 2015 - новый политический сезон»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Расстановка и позиционирование основных политических сил накануне выборов.
2. Станет ли децентрализация поводом для переформатирования региональных элит?
3. Насколько вероятны досрочные парламентские выборы?
4. Грозят ли изменения в Конституции «парадом самоопределения» регионов?
5. Роль политической и социологической экспертизы в проектировании и реализации стратегии развития страны, региона, города.
Участники круглого стола:
1. СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор портала LB.ua, телеведущая
2. ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ, политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications"
3. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина.
Модератор - МАРИНА МОИСЕЕНКО, представитель института Горшенина в Запорожье.
Контакты для аккредитации СМИ: (050)869-20-69, 098- 660- 61- 22
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА В ЗАПОРОЖЬЕ: просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)